Wird dieser Lockdown der letzte sein?

Mit dem vierten Lockdown gegen die vierte Welle: Nun wird das Leben der Österreicher wieder stark eingeschränkt. Die Regeln sind ähnliche, wie man sie kennt. Die gravierendsten Änderungen: In den Schulen findet Unterricht statt, am Arbeitsplatz gilt FFP2-Pflicht und für Besuche in Alters- und Pflegeheimen 2,5G. Um einen endgültigen Weg aus der Pandemie zu finden, gibt es laut Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein aber nur eine Lösung: die Impfpflicht. Glauben Sie, dass dieser Lockdown der letzte sein wird? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!