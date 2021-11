Brandanschlag auf das Linzer Rathaus

„Vielleicht war es einfach nur ein Zufall, dass zeitgleich die Freitags-Demo auf der anderen Seite der Nibelungenbrücke stattfand“, ist der Linzer Bürgermeister Klaus Luger besorgt, dass die wegen Lockdown, Impfpflicht & Co. aufgeheizte Stimmung - in sozialen Netzwerken fielen schon gefährliche Drohungen - überkochen könnte oder das Motiv für das Feuerattentat am Freitagabend war.