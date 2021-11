Hund kann mit Pfoten aus 3D-Drucker wieder laufen

„Monika“ war im Dezember 2020 in einem Wald in der Region Krasnodar im Südwesten Russlands gefunden worden. Statt Pfoten hatte sie vier offene blutende Wunden an den Beinen. Tierschützer nahmen sich der Hündin an und pflegten sie. Ihre neue Besitzerin Alla Leonkina stieß schließlich auf Gorschkows Tierklinik und startete eine Online-Spendensammlung.