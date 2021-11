Industrie reicht neuer Grazer Koalition die Hand

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Seitens der steirischen Industriellenvereinigung kommt nun am Tag konstituierenden Gemeinderatssitzung aber ein positives Signal in Richtung der neuen Grazer Stadtregierung: In einer Aussendung heißt es, die Industriellenvereinigung gehe von „einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit der neuen Grazer Stadtregierung aus“.