„Die Menschen können die Wahrheit vertragen“

Lockdown: Aufgehoben ist nicht aufgeschoben

„Erschreckend und viel zu hoch“, kommentiert Landeshauptmann Thomas Stelzer, der am Mittwoch seine Drittimpfung erhielt, die aktuellen Corona-Zahlen im Gespräch mit der „Krone“. Offiziell will der Landeschef den Lockdown noch nicht einläuten und plädiert für eine weitere Galgenfrist: „Ich will dem Ganzen noch ein paar Tage Zeit geben. Die neuen Maßnahmen gelten erst seit Montag und ich möchte schauen, ob sich diese niederschlagen.“