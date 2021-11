Linzer Pflegerin: „Leichen am Gang abgestellt“

4423 Corona-Neuinfektionen meldet der Krisenstab des Landes am Mittwoch nur für Oberösterreich, in ganz Österreich waren es Mittwochfrüh 14.416 Fälle. So viele wie noch nie! Seit Freitag sind 64 Menschen in Oberösterreich mit oder an Corona verstorben. Eine Krankenschwester in einem Linzer Spital schlägt Alarm: „Am Wochenende gab‘s so viele Tote, dass die Prosektur überlastet war, wir mussten die Leichen am Gang abstellen.“