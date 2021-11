15 Monate altes Mädchen schwer an Covid erkrankt

Künstlich beatmet

Das Mädchen wurde auf die Intensivstation verlegt und musste in der Folge künstlich beatmet werden. Zusätzlich wurde jedoch eine Ecmo-Therapie nötig (das Blut des Kindes wird mit Sauerstoff angereichert, das Blut danach wieder zurück in den Körper gepumpt), um das Mädchen stabilisieren zu können. In weiterer Folge konnte es in die Linzer Uniklinik überstellt werden, da sich hier die einzige Intensivstation für Kinder in Oberösterreich befindet.