Dallas gewinnt, verliert aber Superstar Doncic

Mit einem 111:101-Heimsieg haben die Dallas Mavericks am Montag in der National Basketball Association (NBA) die fünf Spiele währende Erfolgsserie der Denver Nuggets beendet. Kristaps Porzingis steuerte 29 Punkte und 11 Rebounds bei, Luka Doncic verzeichnete 23 Punkte, 8 Rebounds und 11 Assists. Für Doncic endete die Partie aber etwas früher, er musste in der Schlussminute mit einer Knöchelverletzung vom Parkett.