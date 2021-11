Was gegen den Winterblues wirklich hilft

Der Herbst zeigt sich nicht immer von seiner goldenen Seite und spätestens ab Mitte November muss man in Österreich mit Nebel, trübem Wetter und eher trüber Stimmung rechnen. Zehn bis 15 Prozent aller Europäer leiden während der dunklen Jahreszeit an einer Herbst-Winter-Depression und haben auf nichts mehr Lust - doch wie kommt man gegen den Winterblues an?