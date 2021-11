Taxi-Explosion: Fahrer schloss Attentäter ein

Ein Taxifahrer hat offenbar einen verheerenden Selbstmordanschlag in England verhindert: Am Sonntag gegen 11 Uhr (Ortszeit) hielt ein Taxi vor einer Frauenklinik in Liverpool - und explodierte. Mutmaßlich, weil der Passagier ein Selbstmordattentäter war und eine Bombe zündete. Der Mann starb, nachdem der Fahrer selbst aus dem Wagen gestiegen war und hinter sich die Türen verriegelt hatte. Der Taxifahrer wurde verletzt ins Spital gebracht. Er ist laut Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr.