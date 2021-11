GB: Auto vor Krankenhaus explodiert - ein Toter

Ursache der Explosion noch unklar

„Wir bleiben aufgeschlossen hinsichtlich der Ursache der Explosion“, hieß es in der Polizei-Mitteilung. Aber angesichts der Art und Weise, wie sie sich ereignet habe, übernehme vorsichtshalber die Anti-Terror-Einheit die Ermittlungen. Noch sei der Vorfall aber nicht als Terrortat eingestuft worden. Die verletzte Person wurde in eine Klinik gebracht und werde dort behandelt, so die Polizei. Die Verletzungen seien allerdings nicht lebensgefährlich.