Ski-Star Feller: „Das ist ziemlich schockierend!“

Seine Forderung: „Ich habe schon öfters gesagt, dass es - ähnlich wie in der Formel 1 - eine Pflichtpause braucht“, so Feller, der mit Platz 15 in Sölden in die Saison gestartet war, im Interview mit Audi. „Die Monate ohne den Buchstaben R darf kein Ski gefahren werden - so was in die Richtung. Da braucht dann keiner für Trainingscamps quer durch die Welt fliegen. Was ich auch nicht gut finde - ich glaube, wir haben schon genug Skipisten, man muss jetzt nicht auf den letzten Bergen, die noch übrig sind, auch noch Lifte und Pisten bauen.“