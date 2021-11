Ibrahimovic nach Brutalo-Foul im Play-off gesperrt

Dazu müssten sie zwei Duelle gewinnen und beim ersten kann ihr Superstar, Zlatan Ibrahimovic, sicher nicht dabei sein. Der kassierte nämlich seine zweite Gelbe Karte in der Quali. Der ewig junge Stürmer von Milan kam als Joker in der zweiten Halbzeit (73.) und in der 88. Minute stieß er bei einer Standardsituation Cesar Azpilicueta um.