Marko Arnautovic rückt Hans Krankl auf die Pelle

Bis Freitag hatte sich Arnautovic mit 29 Toren Platz drei im genannten Ranking mit einem Johann Horvath, Jahrgang 1903, geteilt. Beide hielten bei eben 29 „Netzen“. Arnautovic erhöhte seinen Kontostand am Freitag per Elfmeter auf 30. Damit hat er Platz drei zementiert. Und selbst auf den großen Hans Krankl fehlen ihm jetzt nur noch vier Treffer. Der „Goledaor“ brachte es im Laufe seiner glanzvollen Karriere auf 34 Treffer - allerdings in „nur“ 69 Spielen. Sein Schnitt ist also deutlich besser als jener von Arnautovic. Gemessen in absoluten Zahlen wird‘s für Johann K. aber schön langsam ungemütlich auf Platz zwei.