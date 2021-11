Vom Kiddy Contest nun mit Debütalbum in die Charts

Für den Sänger ist es aber vor allem das Bleiben, auch in schwierigen Situationen, das das Leben ausmacht. Darum geht es auch in seiner Singleauskopplung „Immer nu do“. Entstanden ist die Idee des Songs in Berlin, umgesetzt wurde die Aufnahme schon größtenteils online – Corona kam dazwischen. Trotz der Umstände bleibt der Berufswunsch aus 2009 für Dominik Gassner, der auf seinem Debütalbum Deutschpop in Mundart singt, bestehen. „Ich freue mich schon darauf, so bald wie möglich, meine Fans live begeistern zu können“.