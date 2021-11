Corona! So dreckig ging‘s Austro-Franzosen Schmid

Sein bislang letztes Spiel hatte der 31-Jährige - Mutter Französin aus dem Elsass und Vater aus der Steiermark - am 21. August absolviert, dabei wie in den vergangenen Jahren üblich die rechte Freiburger Seite beim 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund beackert. Irgendwann kurz nach diesem Spiel ging es für Schmid wegen eines Infektionsfalls im häuslichen Umfeld in die Quarantäne - und was zu befürchten war, trat ein: Auch Schmid steckte sich an!