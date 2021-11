Hofer testet Pfand-System sogar mit Drive-in

„Krone“: Herr Leitner, seit Juli hat Hofer in insgesamt acht Filialen in Wels, Sattledt und Marchtrenk ein Mehrweg-Pfandsystem in Betrieb. Wie läuft’s bis jetzt?

Horst Leitner: Es sind lauter verschiedene Lösungen, die wir hier testen. Wir haben in Wels zum Beispiel einen Drive-In, wo ein Container zur Rückgabestation umgebaut wurde. Der Kunde fährt auf den Parkplatz, hält, macht den Kofferraum auf, gibt seine Sachen zurück und hat schon seinen Pfandbon, ehe er zum Einkauf einparkt.