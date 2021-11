„Süßer“ Meilenstein - 100 Jahre Insulin

„Die Entwicklung der Behandlung des Diabetes ist eine riesige Erfolgsstory wie kaum eine andere in der Medizin“, bekräftigt Internist und Diabetes-Spezialist Univ.-Prof. Guntram Schernthaner. „Diese Revolution begann schon vor den heutigen, ganz modernen Arzneien. So gehörte es früher gleichsam zur Standardtherapie, dass Typ-1-Diabetiker am Ende ihres Lebens eine neue Niere benötigten. Heute ist dieses Prozedere glücklicherweise zur Rarität geworden.“ 1921 stellte die Diagnose Diabetes Typ-1 überhaupt noch meist ein Todesurteil dar. Bei dieser Krankheit kann der Körper Betroffener selbst kein Insulin herstellen, dabei benötigt man dieses Hormon permanent zum Überleben. Nicht nur für die Senkung des Blutzuckers, sondern auch für viele weitere Prozesse im Körper.