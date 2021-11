Skitag am Nassfeld: 110 Pistenkilometer genießen

Denn an jeder Ecke des mit 30 modernen Seilbahnen und Liften bestens erschlossenen Skigebiets warten besondere Aha-Erlebnisse und Glücksmomente auf sportliche und Genussskifahrer: XXL-Pisten in Blau, Rot und Schwarz schaffen dabei in Kärntens größtem Skigebiet viel Platz für „Drehmomente“ mit ordentlich Power. Kulinarisch carvt man am Nassfeld zwischen österreichischen Skihütten und italienischen Ristoranti, deren Mix aus heimischen Köstlichkeiten und mediterranen Leckerbissen Genuss garantiert.