Rap-Star: „Will wieder vor Tausenden spielen“

Sie sind ja bekanntlich an Covid erkrankt. Wie schlimm war Ihr Krankheitsverlauf? Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Ich würde mal sagen mein Krankheitsverlauf war mittelmäßig schwer. Ich bin in Dubai erkrankt und war dort dann auch in Quarantäne. Da ich direkt vor einem Golfplatz wohnte habe ich jeden Tag die Spieler beobachtet. Jedenfalls konnte ich danach eineinhalb Monate nicht trainieren - ich hab' also am eigenen Leib zu spüren bekommen, wie ernst diese Krankheit eigentlich ist.