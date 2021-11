Die Top 5 der Sehenswürdigkeiten in Europa

Die „Fontana di Trevi“ ist wohl der berühmteste Brunnen der Welt. Der Bau des von Papst Clemens XII in Auftrag gegebenen Brunnens dauerte 30 Jahre - von 1732 bis 1762. Die Statue am Brunnen stellt den Meeresgott Neptun dar, dessen Streitwagen von einem zahmen und einem wilden Pferd gezogen wird - ein Symbol für die Gezeiten des Meeres. Die zahlreichen Münzen, die in den Brunnen geworfen werden, summieren sich auf über eine Million Euro im Jahr und werden für wohltätige Zwecke verwendet.