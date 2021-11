Asylwerber ging mit Krücken auf Bürgermeister los

Aufregung um das Asylzentrum herrscht in Klingenbach. Ein betrunkener Bewohner der Unterkunft hielt am Abend den Bürgermeister an und wollte eine Zigarrette von ihm. Da der Ortschef der Aufforderung nicht nachgekommen ist, beschimpfte ihn der Asylwerber und schlug mit Krücken auf das Auto des Politikers ein.