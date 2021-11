„Mein neues Organ ist ein kostbares Geschenk“

Lange wusste Maria Teufl nichts von ihrer Krankheit, bis sich im März 2017 alles änderte. „Ich hatte ein paar Tage nach dem Essen ein ungutes Gefühl und bemerkte eine ungewöhnliche Gewichtszunahme. Es wurde schlimmer, ich konnte kaum mehr liegen und schlafen“, berichtet sie. Bei Untersuchungen wurden Flüssigkeit im Bauchraum sowie Vergrößerungen von Leber und Milz festgestellt.Anhand einer Knochenmarkpunktion zeigte sich, dass die junge Frau an einer seltenen Erkrankung des Knochenmarks, einer essenziellen Thrombozythämie (eine Form von Blutkrebs) leidet, wodurch zu viele Blutplättchen (Thrombozyten) gebildet werden. Ursache dafür: eine krankhafte Veränderung in speziellen Genen (JAK2). Die Folgen sind lebensbedrohlich: In fast jedem Blutgefäß bilden sich Gerinnsel, die je nach Region zum Beispiel Schlaganfälle oder das Budd-Chiari-Syndrom auslösen, bei dem es zu einem Verschluss der Blutgefäße in der Leber kommt.