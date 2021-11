Wird Xavi doch nicht der neue Barca-Trainer?

Nachdem eine Delegation von Barcelona am Mittwoch nach Katar gereist war, um über den Wechsel von Xavi zu verhandeln, ist der Klub aber nicht gewillt, seinen Trainer gehen zu lassen. So erklärt Turki Al-Ali, CEO von Al Sadd: „Die Position des Klubs ist seit Anfang an klar - wir sind bestrebt, unseren Trainer Xavi zu halten und wir können ihn in dieser sensiblen Phase der Saison nicht gehen lassen.“