SP Chaos: Bricht dieser Grieche alle Rekorde?

Spyros Panopoulos Automotive hat seinen Sitz in der Hauptstadt Athen. Eines der Ziele, die Herr Panopoulos in den nächsten zwei Jahren von hier aus ansteuern will, liegt in Deutschland: die Nordschleife. Dort soll der SP Chaos auch die schnellste Runde für Straßenfahrzeuge in den Asphalt brennen. Große Töne, die da durchs Internet schallen. Aber wer hätte Griechenland 2004 den Gewinn der Fußball-Europameisterschaft zugetraut? Kaum jemand. Abgesehen davon, dass sie den Titelgewinn auch nicht angekündigt haben.