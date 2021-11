Heftige Kritik an Abschiedsbrief des Ortschefs

Vier Kandidaten bei Bürgermeisterwahl

An diesem Tag wird der neue Bürgermeister gewählt. Grund für die lange Übergangszeit sind Fristenläufe. Neben Steiner werden drei weitere Kandidaten antreten. Die SPÖ schickt mit Sabine Ameshofer die einzige Frau ins Rennen. „Mir stößt die Wahl sauer auf. Als Laienrichterin war mir klar, dass es zu einer Verurteilung kommen wird. Höckner hätte gar nicht kandidieren sollen“, so Ameshofer. Für die FPÖ tritt Johannes Brandl an, für die Grünen Herbert Peherstorfer.