Nach FPÖ-Rücktritten: Wie geht es in Graz weiter?

Zwei Favoriten für blauen Stadtratssitz

Wie geht es in der Stadt-FPÖ nun weiter? Die Weichen werden bei einer Sitzung am 8. November gestellt. Die große Frage ist, wer den Stadtratssitz für die Blauen einnimmt. In Parteikreisen gelten Gemeinderätin Claudia Schönbacher und der durchaus medienaffine Göstinger Bezirkspolitiker Alexis Pascuttini als heißeste Kandidaten. Vorteil: Der oder die Neue hat jedenfalls fünf Jahre Zeit bis zur nächsten Wahl, um sich politisch zu etablieren.