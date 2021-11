„Niemand bat mich, kostenlos für Barca zu spielen“

Messi in Paris: „Wir sind glücklich“

Inzwischen hätten sie sich aber gut in Paris eingelebt. Die Stadt sei trotz des Klimas wunderschön: „Wir sind glücklich.“ Ob er nach dem Ende seines Zweijahresvertrags bei PSG noch einmal zum FC Barcelona zurückkehren werde, ließ der Argentinier offen. Er liebe den Club und habe Lust, dort einmal Sportdirektor zu werden. Aber das werde sich zeigen, sagte Messi. Auf jeden Fall wollten seine Familie und er langfristig wieder in Barcelona leben. „Das möchte meine Frau und das möchte ich.“