„Kimmich wird wie ein Schwerverbrecher behandelt“

Dass Kimmich in der Impf-Debatte in den Fokus geriet, ärgert Lukas Podolski, der derzeit für den polnischen Klub Gornik Zabrze kickt. „Jeder kann selber entscheiden, was er macht, und da verstehe ich nicht, warum man den Joshua Kimmich da so als Schwerverbrecher hinstellt“, betont er in einem Interview mit der „Bild“. Podolski erkrankte vor Kurzem an Corona: „Ich war nicht geimpft. Und jetzt darf ich mich sechs Monate - wenn sich an den Gesetzen nichts ändert - bis Februar, März nicht impfen lassen. Ich gelte noch als genesen.“