Impf-Experten widersprechen Bedenken von Kimmich

Im TV-Interview nach dem Spiel gegen Hoffenheim erklärte Kimmich, warum er noch nicht geimpft sei: „Weil ich warten will, was Langzeitstudien angeht. Ich glaube, es gibt auch ein paar andere Menschen zu Hause, die einfach ein paar Bedenken haben, was auch immer die für Gründe haben. Und ich finde, auch das sollte man respektieren."