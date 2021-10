Krems unterlag Bregenz im HLA-Spitzenspiel

Bregenz Handball hat das HLA-Meisterliga-Spitzenspiel der 9. Runde gegen den UHK Krems auswärts gewonnen und dadurch die Tabellenführung übernommen. Die Vorarlberger setzten sich am Samstagabend in der Wachau 29:26 (12:11) durch, für Krems war es die erste Saisonniederlage. Bregenz liegt nun vor Margareten und den drittplatzierten Kremsern an der Spitze.