Wirbel um Liste: Dieser Spieler wird Weltfußballer

Das Foto kursiert in zahlreichen sozialen Medien. Es wäre nicht zum ersten Mal, dass der Gewinner der Weltfußballerwahl schon im Vorfeld an die Öffentlichkeit durchsickert. Allerdings gibt es keine offizielle Bestätigung über die Echtheit des Bildes. Ob es sich tatsächlich um einen Leak handelt, oder doch nur ein Fake ist, wird sich wohl erst am 29. November bei der Verleihung des Ballon d´Or bestätigen.