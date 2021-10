Acht neue Corona-Intensivpatienten an einem Tag

„Impf-Turbo“ muss gezündet werden

Nur sehr langsam geht es mittlerweile bei den Impfungen voran. Laut Land Steiermark gibt es aktuell 785.999 vollimmunisierte Personen. „Zu wenig“, wie Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer am Mittwoch betonte. Ab 1. November gilt österreichweit 3G am Arbeitsplatz, ab 8. November zusätzlich in der Steiermark 2G in der Nachtgastronomie und bei Großveranstaltungen, im Gesundheitsbereich (Krankenhäuser, Pflegeheimen) wird von Mitarbeitern und Besuchern nur noch ein PCR-Test akzeptiert. So sollen mehr Menschen zum „Stich“ bewegt werden.