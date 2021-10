Wenn Männer einen Busen bekommen

Anabolika können das Wachstum anregen

Auch die Langzeiteinnahme bestimmter Blutdrucksenker oder Magenschutz-Präparate ist als möglicher Auslöser bekannt. Außerdem gibt es häufig auch „hausgemachte“ Ursachen wie etwa langjähriger Alkohol- oder Drogenkonsum oder die Einnahme von Anabolika zur Förderung des Muskelwachstums. Michael G., Manager im Gesundheitswesen, hatte schon in der Pubertät manchmal Schmerzen in der Brust, die er aber nicht weiter beachtete. Jahre später wurde es dann so schlimm, dass er nicht nur beim Sport, sondern auch bei jeder Berührung Schmerzen hatte. Als der Leidensdruck zu groß war, wandte er sich an seinen praktischen Arzt, der ihn an Dr. Albert Feichter, FA für plastisch, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie und Oberarzt am Evangelischen Krankenhaus Wien, weiterempfahl: „Herr G. hatte eine echte Gynäkomastie mit vier Knoten. Die Optik der weiblich aussehenden Brust störte ihn nicht so sehr wie die Schmerzen, die schon bei leichter Berührung auftraten. Nachdem abgeklärt worden war, dass er an keiner Grunderkrankung litt, blieb nur die Operation, um die Veränderung nachhaltig zu beheben.“