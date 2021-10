Djokovic kommt für Davis-Cup nach Innsbruck

Ebenfalls in Innsbruck wird die Gruppe C ihre Matches bestreiten: Frankreich wird von Ugo Humbert angeführt und trifft auf die mit Indian-Wells-Champion Cameron Norrie verstärkten Briten sowie auf Tschechien mit u.a. Jiri Vesely. Gespielt wird zudem in Madrid sowie in Turin (jeweils zwei weitere Gruppen). In Innsbruck und Turin wird zusätzlich je ein Viertelfinale ausgetragen, Madrid ist Schauplatz von zwei Viertelfinali, den Semifinali sowie des Finales.