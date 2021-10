Russen scheuen Sputnik, „Virus immer bösartiger“

Impfquote bei gerade einmal 30 Prozent

Vor allem die hohe Todesrate in Zusammenhang mit dem Virus hänge mit der niedrigen Impfquote zusammen, erklärte Peskow. Bislang haben noch nicht einmal 50 Millionen Menschen in Russland zumindest eine Impfdosis erhalten - das entspricht eine Quote von gerade einmal 30 Prozent. Die vollmundigen Versprechen über die Sicherheit und Wirksamkeit von Sputnik finden offenbar nur wenig Anklang in der Bevölkerung. Westliche Vakzine sind dort jedoch weiterhin nicht zugelassen.