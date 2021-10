Sonnleitner gegen Rapid: Sympathie hat ihre Grenze

Bis dahin gibt’s aber noch viel zu tun! Vielleicht gelingt ja heute in der Profertil Arena eine neue Sensation gegen Rapid: „Rapid ist wieder haushoher Favorit“, sagt der Haudegen (der mit 407 Bundesligaspielen und 76 Europacup-Partien der erfahrenste Hartberger ist), „aber in dieser engen Liga ist alles drinnen. Wir spielen, um zu gewinnen. Das ist uns ja auch beim 2:0 in Wien gelungen. Da haben wir Rapid aggressiv und richtig eklig am falschen Fuß erwischt.“