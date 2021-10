Vom Real-Versager zum Pokerstar und Multimillionär

„Ich war mit meinem Bruder im Kino als mich mein Berater anrief. Er fragte mich: ‘Was hältst du von Madrid?‘ Ich dachte zuerst, es sei Atletico. Also sagte ich: ‘Mir gefällt aber auch Everton‘“, erinnert sich Gravesen in „FourFourTwo“ an den kuriosen Wechsel aus dem Jahr 2005. Denn der Everton-Abräumer ging nicht zu den „Rojiblancos“, sondern zum Stadtrivalen Real, wo er bei den „Galaktischen“ Claude Makelele ersetzten sollte.