Red Bull: „Die Titelformel heißt 2 plus 4“

„Wir waren in Austin immer konkurrenzfähig und haben einige gute Ergebnisse erzielt“, sagte WM-Spitzenreiter Max Verstappen vor dem heutigen freien Training auf dem Circuit of The Americas. „Daher gilt es, das jetzt in einen Sieg umzuwandeln.“ Auch wenn der Red-Bull-Superstar schon drei Rennen sieglos ist, stimmt sein Selbstvertrauen. „Wir gehen auf jede Strecke und wissen, dass wir zumindest um ein Podium kämpfen können, aber auch um den Sieg, und das ist anders als in den vergangenen Jahren“, erklärte der 24-Jährige. „Wir konzentrieren uns darauf, unser Bestes zu geben und versuchen immer, das Rennen zu gewinnen, und das wird in Austin nicht anders sein. Es wird an diesem Wochenende ein weiterer enger Kampf, eine großartige Herausforderung, und ich freue mich wirklich riesig darauf.“