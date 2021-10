Austria Wien gab Liga keine Lizenzunterlagen ab

Die wirtschaftlichen Probleme der Violetten haben mittlerweile schon eine längere Geschichte. Im November 2020 kam durch den Jahresabschlussbericht der Liga ans Tageslicht, dass die Austria Verbindlichkeiten in der Höhe von 78 Millionen Euro angehäuft hat. Alleine in der Saison 2019/20 schrieben die „Veilchen“ ein Minus von 18,8 Mio. Euro an. Als Retter wurde im vergangenen März die Lifestyle-Gruppe Insignia präsentiert, allerdings hielt der „strategische Partner“ seine Zusagen offensichtlich nicht ein. Die Lizenz wurde erst im zweiten Anlauf dank finanzieller Mittel der „Freunde der Austria“ erlangt.