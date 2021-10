Ab 27. Oktober gibt es PCR-Gurgeltests für Zuhause

Die PCR-Tests für „Salzburg gurgelt“ werden in den Spar-Märkten und in den Maximärkten in Anif (Flachgau) und Bruck (Pinzgau) erhältlich sein. Auch die Bezirksstellen des Roten Kreuzes in Radstadt, Abtenau und Tamsweg werden zu den Öffnungszeiten Tests-Kits zur Verfügung stellen. Ausgegeben wird jeweils eine Packung mit zehn Tests für bis zu drei Personen in einem Haushalt. Eine Mengen-Beschränkung wie bei den Antigentests gibt es nicht, die Verantwortlichen appellieren aber an die Vernunft, nicht zu „hamstern.“