Flugzeugzulieferer FACC sucht 100 neue Mitarbeiter

Am Luftfahrtmarkt zeichnet sich wieder ein Aufwärtstrend ab - und von dem profitiert auch die FACC. Die Werke sind wieder gut ausgelastet, dank neuer Aufträge ist der Flugzeugzulieferer wieder auf Wachstumskurs. In den nächsten Monaten werden an den Standorten in Oberösterreich 100 Mitarbeiter eingestellt - vor allem in der Produktion.