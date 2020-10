FACC-Vorstandschef: „Es ist wieder ein Zug da“

Nachfrage zieht wieder an

„Ungewissheit und Nervosität waren in den Tagen nach Bekanntgabe des Sozialplans mit einem Schlag weg“, sagt Machtlinger, der sich an das turbulente Umfeld gewöhnt hat. Die Nachfrage zieht wieder etwas an, in fast allen Bereichen des Unternehmens ist die Kurzarbeit beendet, bis auf wenige Ausnahmen wurde auf Zwei-Schicht-Betrieb umgestellt. „Wir haben eine gute Auslastung, gehen nach vorne, es ist wieder ein Zug da“, sagt der 53-Jährige.