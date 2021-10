Sturm: Neue Waffe für die Hochfrequenz-Tage

Frage der Anspannung

„Anderson hat in den letzten Wochen seine Qualitäten bewiesen und vor allem mit seinen Impulsen in Hartberg gezeigt, dass er in unserem Spiel hilfreich sein kann“, sagt Christian Ilzer, „er kann jederzeit von Start weg spielen“, so der Cheftrainer, der sich am Sonntag in der Merkur Arena einen ganz anderen Auftritt seiner Truppe als vor der Länderspielpause in der Liga erwartet. „Vom Aktivierungslevel angefangen müssen wir versuchen, eine ganz andere Präsenz auf den Platz zu bringen.“