Gerhard Berger: „Haben der DTM Schaden zugefügt!“

„Nicht akzeptabel“

„Kelvin van der Linde ist meiner Meinung nach weit übers Ziel hinausgeschossen. Sein Verhalten in Turn 1 war nicht akzeptabel - weder sportlich noch sicherheitstechnisch. Die harten Manöver gegen Götz kann man vielleicht noch unter hartem Racing verbuchen. Aber die Tatsache, dass er den Meisterschaftsführenden in der ersten Kurve aus dem Rennen genommen hat, können wir als Plattform nicht unterstützen. Das ist allerdings letztendlich eine Sache der Sportbehörde“, sagt Berger in einem „Bild“-Interview.