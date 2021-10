Lucas Auer „schenkt“ Götz den DTM-Titel

Nutznießer davon war auch Auer. „Ich bin gleich am Start durchgerutscht, war Erster, habe dann einen 15 Sekunden Vorsprung herausgefahren - das gibt es normal am Norisring nicht“, sagte Auer nach einem „absoluten Traumrennen“ für ihn. „Am Ende habe ich Götz für die Meisterschaft vorbei gelassen. Aber mein Fokus und mein Danke richtet sich nur an mein Team für die sensationelle Arbeit.“ Er schloss die Saison mit zwei Saisonsiegen als Gesamt-Fünfter ab (152).