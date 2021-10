Software ermöglicht virtuelle Reise durch Kosmos

Blick in die Zukunft

Virup blickt auch in die Zukunft: Anhand von Simulationen lässt sich etwa die zukünftige Kollision der Milchstraße mit der Andromedagalaxie beobachten. Derzeit arbeiten die Forscher daran, noch mehr Himmelskörper in die 3D-Anwendung zu integrieren, etwa Asteroiden, galaktische Nebel und Pulsare.