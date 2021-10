Wörthersee-Kulisse für Krimi mit Jürgen Maurer

Nach SOKO Kitzbühel folgt nun SOKO Wörthersee. Ab 2022 soll in Kärnten eine neue Krimi-Serie starten. Die Vorbereitungen für die Dreharbeiten an den Ufern des Wörthersees und in Klagenfurt laufen bereits. Die Hauptrolle soll der Kärntner Schauspieler Jürgen Maurer übernehmen, der gerade in Berlin auf dem Set steht. Der Klagenfurter ist bekannt durch seine Titelrolle im Kinofilm „Harry Pinter, Drecksau“.