„Das schaurige Haus“ ist Netflix-Renner

Der in Kärnten produzierte Film „Das schaurige Haus“ wurde in den Kinos nur wenige Tage gespielt, ehe der Lockdown kam. „Dafür wird er nun auf Netflix angeboten, man kann unter acht Sprachen wählen. Der Film liegt weltweit auf Platz 5 der Zuseherzahlen“, so Produzent Gerald Podgornig.