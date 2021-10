Erste „Schulrebellen“ kehren reumütig zurück

Wohl aus Angst vor Corona und nach dem Homeschooling in den Lockdowns war heuer sogenannter häuslicher Unterricht offenbar in Mode gekommen. 2049 Abmeldungen vom Schulbesuch verzeichneten die Behörden in Niederösterreich bis September. Mittlerweile sind 67 betroffene Kinder wieder in ihre angestammten Klassen zurückgekehrt.